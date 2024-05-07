شكرا لقرائتكم خبر عن «جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» توقع حزمة من العقود والاتفاقيات الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل



ووقع الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، الاتفاقيات الاستثمارية مع كل من شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وشركة "هاسكو" ، وكليات " البترجي " الطبية ، وشركة " المتحدة " للأعلاف ، إضافة إلى تسليم أول رخصة بناء لشركة القهوة

ووقع الدكتور الفاضلي ، " 7 " عقود رأسمالية بأكثر من " 1.5 " مليار في مجالات مختلفة مابين ( عقود إنشائية - وعقود بنية تحتية - وعقود خدمات استشارية ودراسات - وعقود تشغيلية).

وعقب مراسم التوقيع ثمن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، توقيع هذه الحزمة من العقود والاتفاقيات ، مؤكداً أهميتها كونها معززة لدور المدينة ولمجالات الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وفتح فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

الدمام - شريف احمد - شهد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم , اليوم ، توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية ، بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وعدد من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.ووقع الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، الاتفاقيات الاستثمارية مع كل من شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وشركة "هاسكو" ، وكليات " البترجي " الطبية ، وشركة " المتحدة " للأعلاف ، إضافة إلى تسليم أول رخصة بناء لشركة القهوة السعودية في المنطقة الصناعية.ووقع الدكتور الفاضلي ، " 7 " عقود رأسمالية بأكثر من " 1.5 " مليار في مجالات مختلفة مابين ( عقود إنشائية - وعقود بنية تحتية - وعقود خدمات استشارية ودراسات - وعقود تشغيلية).وعقب مراسم التوقيع ثمن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، توقيع هذه الحزمة من العقود والاتفاقيات ، مؤكداً أهميتها كونها معززة لدور المدينة ولمجالات الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وفتح فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.