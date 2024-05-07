شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر داو جونز.. وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء.وواصل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع مكاسبهما للجلسة الرابعة على التوالي بدعم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 6.7 نقطة يما يعادل 0.02 بالمئة إلى 38858.94 نقطة، وفتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.5 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 5187.2 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 9.1 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 16358.343 نقطة.