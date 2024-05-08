الاقتصاد

أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف شح الإمدادات

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رويترز - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء إذ أسهم انحسار القلق حيال الإمدادات وعلامات على تراجع الطلب، في تبديد تأثير المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.4% إلى 82.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش.
في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا أو 0.4% إلى 78.20 دولار للبرميل.


انحسار مخاوف شح الإمدادات

وانخفضت علاوة عقد خام برنت لشهر أقرب استحقاق إلى العقد الذي يحل أجل استحقاقه خلال 6 أشهر إلى 2.81 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير، ما يشير إلى انحسار المخاوف حيال شح الإمدادات.
وتجاهل تجار النفط إلى حد كبير تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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