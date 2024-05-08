شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف شح الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء إذ أسهم انحسار القلق حيال الإمدادات وعلامات على تراجع الطلب، في تبديد تأثير المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.4% إلى 82.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش.

في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا أو 0.4% إلى 78.20 دولار للبرميل.

انحسار مخاوف شح الإمدادات وانخفضت علاوة عقد خام برنت لشهر أقرب استحقاق إلى العقد الذي يحل أجل استحقاقه خلال 6 أشهر إلى 2.81 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير، ما يشير إلى انحسار المخاوف حيال شح الإمدادات.

وتجاهل تجار النفط إلى حد كبير تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.