جدة تشهد انطلاق أعمال المعرض السعودي الدولي للمفروشات والديكور 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت في جدة، أعمال المعرض السعودي الدولي للمفروشات والديكور 2024، الذي يهتم بعالم الديكور والتصميم الداخلي، بمشاركة المؤسسات والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور المحلية والأقليمية والدولية، ويستمر حتى 9 مايو 2024م وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والمؤتمرات.

ويشكل المعرض منصة مثالية للشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور لعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات وتقديم منتجاتها للزوار، عن طريق مجموعة من المصممين الداخليين والمهندسين المعماريين، مما يعزز التفاعل ويسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين.

ويتيح للمشاركين والزوار حضور ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء في صناعة الديكور والتصميم الداخلي من أجل تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، ويشجع المعرض المهتمين بصناعة الديكور والتصميم الداخلي على المشاركة والاستفادة من الفرص القيمة التي يقدمها في تطوير وتنمية أعمالهم.

وستوفر الورش والمحاضرات المقامة خلال أيام المعرض فرصة قيّمة للمشاركين لاكتساب المعرفة وتطوير مهاراتهم بتصميم وتنسيق المساحات الداخلية بأساليب إبداعية ومبتكرة في قطاعات التصميم والديكور المختلفة.