شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 214 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات ارتفع إجمالي إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو، بأكثر من 3.5 مليار ريال، مقارنة بالفترة الماضية؛ ليصل إلى 14.4 مليار ريال، عبر 214.5 مليون عملية.

وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أن الأطعمة والمشروبات تصدّرت أوجه الإنفاق خلال ذلك الأسبوع بأكثر من 2.4 مليار ريال، تليها المطاعم والمقاهي بأكثر من مليارَي ريال، ثم السلع والخدمات المتنوّعة بـ 1.8 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون 814.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و344.6 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و206.3 مليون ريال على التعليم، و251.7 مليون ريال، و972.4 مليون ريال، و945.8 مليون ريال، و306.7 مليون ريال، و324.8 مليون ريال، و91.2 مليون ريال على المنافع العامة، و278.4 مليون ريال على المجوهرات.

واجتذب الترفيه 293.5 مليون ريال، والاتصالات 134.2 مليون ريال، فيما أنفق المستهلكون 811.9 مليون ريال على النقل، إضافة إلى 2.3 مليار ريال أُنفقت على أوجه أخرى.