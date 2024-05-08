شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: بدء تنفيذ 12 مشروعا بـ1.5 مليار ريال في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقيفي تنفيذ (12) مشروعًا بنحو (1.5) مليار ريال لتعزيز مكونات منظومتها في المنطقة الشرقية.

يأتي ذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي عن سكان (50) حيًا في مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والأحساء وحفر الباطن. مشاريع حيوية شرعت الشركة في تنفيذ مشاريعها الحيوية بمدينة الدمام ومحافظة البيضاء، وبدأت العمل في المرحلة الثانية من مشروع شبكات الصرف الصحي بضاحية الملك فهد والمخططات المجاورة له بقيمة مالية تجاوزت (427) مليون ريال.

وستمد من خلال المشروع شبكات منظومتها بطول (357) كيلو مترًا طوليًا، وإنشاء (5) محطات رفع لمياه الصرف الصحي بسعة إجمالية (23,808) أمتار مكعبة في اليوم للارتقاء بالخدمات البيئية في أحياء الضاحية: (الرابع-الخامس-السابع-الثامن-التاسع-العاشر) وحيّي (الندى-الأمانة).

ويشمل المشروع: البدء في تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه رئيسية وفرعية بطول (122) كيلو مترًا طوليًا في أحياء: (الدواسر، العدامة، مدينة العمال، العمامرة، عبدالله فؤاد، السوق) بقيمة مالية تجاوزت (62)مليون ريال.

ويأتي ذلك بهدف رفع جودة المنظومة المائية في هذه الأحياء. مشاريع الخبر وأوضحت الشركة أنها في محافظة الخبر شرعت في تنفيذ (4) مشاريع أبرزها مشروعان بإجمالي تكلفة تجاوزت (530) مليون ريال لخدمات الصرف الصحي، وذلك بمد خطوط رئيسية وشبكات فرعية بإجمالي أطوال تجاوزت (169) كيلو مترًا طوليًا، وإنشاء (5) محطات رفع لمياه الصرف الصحي، وتطوير (5) محطات رفع بسعة إجمالية (205,560) مترًا مكعبًا في اليوم لخدمة أحياء:( الراكة، قرطبة، التحلية، الحمراء، الفوازية، ابن سينا، التعاون، الأمواج، اللؤلؤ، الروابي، الجوهرة).

وفي الجانب الآخر بدأت الشركة استكمال تنفيذ مشروعين للخدمات المائية بمد خطوط شبكات مياه رئيسية وفرعية بطول (50) كيلو مترًا طوليًا بمناطق متفرقة في العزيزية لخدمة أحياء: (الكوثر، الحمراء، الروابي، الخزامى، جزء من الحزام الأخضر) بتكلفة تجاوزت (27) مليون ريال.

ومن ضمن المشروعات: استكمال مشروع إنشاء محطة مياه السلمانية بالظهران بتكلفة قاربت (17) مليون ريال، وقدرة ضخ مياه تبلغ (8,640) مترًا مكعبًا في اليوم لرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان حي السلمانية.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها بدأت في تنفيذ (3) مشاريع في محافظة القطيف أحدها بتكلفة تجاوزت (250) مليون ريال لتطوير محطات الرفع القائمة، وتنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي بإجمالي طول (52) كيلو مترًا طوليًا، وتطوير (9) محطات صرف صحي قائمة بسعة إجمالية (283)ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لإزالة الضرر البيئي عن أحياء: (صفوي-العوامية-حلة محيش-عنك- أم الحمام- سيهات- الجش). الخدمات البيئية واستمرارًا في تنفيذ مشاريع الخدمات البيئية يأتي مشروع استكمال توسعة محطة المعالجة الثنائية في صفوى بتكلفة تجاوزت (92) مليون ريال بسعة (30,000) متر مكعب في اليوم، لرفع كفاءة المحطة التشغيلية، وتحقيق أفضل معدلات الأداء.

وفيما يتعلق بالجانب المائي شرعت الشركة في استكمال تنفيذ مشروع بتكلفة تجاوزت (15) مليون ريال لمد خطوط شبكات مياه بطول (32)ألف متر طولي، مع استبدال المحابس القديمة بأخرى حديثة لخدمة أحياء: (الخويلدية، الجش، حلة محيش، الجارودية، تاروت، سيهات، القديح، التوبي).

وفي محافظة الأحساء بدأت الشركة في تنفيذ مشروعين؛ الأول بتكلفة تجاوزت (24) مليون ريال ويُعنى بتأهيل واستكمال مرافق المياه والصرف الصحي، وتنفيذ شبكات بطول (7) آلاف متر طولي لخدمة حي ديار الأحساء، بالإضافة إلى مشروع بقيمة قاربت (3) ملايين ريال لمد خط صرف صحي ناقل بطول (1,205) أمتار طولية، وإيصاله بمحطة رفع المقربية بالعيون لخدمة أحياء: (رابية الأحساء، أجزاء من حي المقربية).

وبينت الشركة أنها بدأت العمل لاستكمال تنفيذ مشروع مائي بتكلفة تجاوزت (24) مليون ريال بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات في محافظة حفر الباطن ومركز القيصومة لخدمة أحياء: (المصيف، المروج، المحمدية، الروضة، النزهة، الوادي).

وستمد خطوط شبكات مياه بإجمالي أطوال (128) كيلو مترًا طوليًا، مؤكدة مضيها قدمًا في تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية بأعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات المتوفرة لتحقيق إستراتيجيتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية.

