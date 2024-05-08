شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ إلى 27 مليون طن خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر أبريل لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.58% لتصل إلى 27,107,961 طناً، مقارنة بـ 24,965,272 طناً في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يؤكد تميز القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وارتفاع معدلات الكفاءة التشغيلية بموانئ المملكة.

وبلغت أعداد حاويات المناولة 557,681 حاوية، بانخفاض قدره 19.54%، مقارنة بـ 693,087 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 53.49% لتصل إلى 123,194 حاوية، مقارنة بـ 264,870 حاوية خلال عام 2023م. أعداد الحاويات الصادرة في السياق نفسه، سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 3.72%، لتصل إلى 216,504 حاويات، مقارنة بـ 208,741 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م.

وانخفضت أعداد الحاويات الواردة بنسبة طفيفة بلغت 0.68%، لتصل إلى 217,983 حاوية، مقارنة بـ 219,476 حاوية العام الماضي. وبلغ إجمالي البضائع العامة 839,368 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,108,494 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 16,075,089 طنًا.

وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 657,815 رأس ماشية، بزيادة 43.54%، مقارنة بـ 458,280 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م. الحركة الملاحية وشهدت الحركة الملاحية انخفاضاً بنسبة 8.27%، لتصل إلى 910 سفن، مقارنة بـ 992 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 35.85%، لتصل إلى 55,277 راكباً، مقارنة بـ 86,175 راكباً العام الماضي.

وانخفضت أعداد السيارات بنسبة 30.55%، لتصل إلى 69,788 سيارة، مقارنة بـ 100,480 سيارة عام 2023م.

يُذكر أن "موانئ" أنجزت العديد من المشاريع التنموية لتطوير البنى التحتية والطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة موانئ المملكة، وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة؛ لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، وتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

