شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض مع تراجع أسهم الشركات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء متأثرة بأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة ومنها تسلا.

وذلك بالتزامن مع انتعاش عوائد سندات الخزانة في وقت يسعي فيه المستثمرون لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بخطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة. مؤشر داو جونز وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 65.4 نقطة يما يعادل 0.17% إلى 38818.9 نقطة، وتراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.7 نقطة أو 0.36% إلى 5168.98 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 106.5 نقطة أو 0.65% إلى 16226.067 نقطة.