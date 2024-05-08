شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر وسط ترقب لخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن النفيسة

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرين بيانات أمريكية لاستخلاص أدلة على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، إلا أن صعود الدولار بشكل طفيف حال دون تحقيق أي مكاسب.ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية، إذ سجل 2315.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة عند 2323.30 دولارًا للأوقية.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1%، ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيجان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.42 دولارًا للأوقية.واستقر البلاتين عند 975.85 دولارًا، ونزل البلاديوم 1% إلى 961.79 دولارًا.