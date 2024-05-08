شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تحقق أكبر قفزة شهرية خلال مايو مع ازدهار العملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعد التشكيك من قبل بعض المراقبين في إمكانية الارتفاع مجددًا للعملات المشفرة بعد حدث النصف، أعادت عملة البيتكوين إشعال الشعلة من جديد بوصولها إلى قيمة 63000 دولار في مايو، محققة أكبر قفزة شهرية منذ بداية هذا العام، وفق ما ذكر موقع كوين تريبيون.
وصلت عملة البيتكوين إلى قيمة 63000 دولار خلال 24 ساعة وحققت العملات البديلة تقدمًا هي الأخرى وشهدنا أيضًا وصول القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.34 تريليون دولار بزيادة قدرها 5.11%.
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عزز هذا الاهتمام المتجدد للعملات المشفرة بعد الانخفاض الكبير إلى 34.4 مليون دولار في الثاني من مايو بشكل كبير ثقة السوق في العملات المشفرة.
وقد تم تعزيز هذه الثقة بشكل أكبر من خلال استحواذ هونج كونج على 4,128 بيتكوين في غضون ثلاثة أيام بعد أن اعتمدت مؤخرًا صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين وإيثريوم.
كما لاحظ العديد من الخبراء أيضًا أن تراكم العملات المشفرة ذات الإمكانات العالية خلال فترات الانخفاض ساهم أيضًا في انتعاش السوق بشكل عام.
ويمكن أن نفهم أن تضافر هذه العوامل ساهم في بث حياة جديدة في سوق العملات المشفرة، الذي كان يعاني من سبات طويل.
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لكن على خلاف رؤية الارتفاع للعملات المشفرة فربما تكون عملة البيتكوين قد بلغت ذروتها عند أعلى مستوى لها عند 73000 دولار في مارس وماقد ينتظر المستثمرين قد يكون انخفاضًا بنسبة 50% في قيمة الرمز المميز، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.
وفقًا لبيتر براندت المحلل والمؤسس لشركة "فاكتور ترايدنج" فقد تتراجع العملة وذلك انطلاقا من توقع السابق الذي تحقق بحدوث انخفاض حاد في عملة البيتكوين في عام 2018 عندما فقدت العملة حوالي 80% من قيمتها.
وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا للعملة مرة أخرى إلى أدنى المستويات كما حدث في عام 2021 في نطاق متوسط بــ30 ألف دولار وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50٪ تقريبًا عن المستوى الحالي.
القيمة السوقية للعملات المشفرةوعلى الرغم من انخفاض أحجام التبادل بنسبة 18% تقريبًا زاد الزخم وراء القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 5.11%.
وصلت عملة البيتكوين إلى قيمة 63000 دولار خلال 24 ساعة وحققت العملات البديلة تقدمًا هي الأخرى وشهدنا أيضًا وصول القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.34 تريليون دولار بزيادة قدرها 5.11%.
انتعاش سوقي متواصلويقول محللون أن الانتعاش السوقي لا يمكن القول أنه انتعاش عرضي ففي الواقع وبفضل البيانات الأمريكية الأخيرة التي منحت ثقة للمستثمرين تدفقت 370 مليون دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.
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عزز هذا الاهتمام المتجدد للعملات المشفرة بعد الانخفاض الكبير إلى 34.4 مليون دولار في الثاني من مايو بشكل كبير ثقة السوق في العملات المشفرة.
وقد تم تعزيز هذه الثقة بشكل أكبر من خلال استحواذ هونج كونج على 4,128 بيتكوين في غضون ثلاثة أيام بعد أن اعتمدت مؤخرًا صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين وإيثريوم.
الاستثمار في العملات المشفرةكان سبب انتعاش سوق العملات المشفرة أيضًا هو التغيير في استراتيجية الاستثمار للعملاء من المؤسسات وفي الواقع كما أشارت شركة "فيدليتي ديجيتال أسيست" مؤخرًا فإن العديد من صناديق التقاعد والأثرياء يُظهرون حاليًا اهتمامًا متزايدًا بالعملات المشفرة.
كما لاحظ العديد من الخبراء أيضًا أن تراكم العملات المشفرة ذات الإمكانات العالية خلال فترات الانخفاض ساهم أيضًا في انتعاش السوق بشكل عام.
ويمكن أن نفهم أن تضافر هذه العوامل ساهم في بث حياة جديدة في سوق العملات المشفرة، الذي كان يعاني من سبات طويل.
سعر قياسي لبيتكوينبالنسبة للكثيرين، يعد الوقت الحالي مناسبًا للتداول وقد تسجل بيتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
اقرأ أيضاً: وسط تقلبات اقتصادية.. انتعاش متوقع للمعادن الأساسية في 2024
لكن على خلاف رؤية الارتفاع للعملات المشفرة فربما تكون عملة البيتكوين قد بلغت ذروتها عند أعلى مستوى لها عند 73000 دولار في مارس وماقد ينتظر المستثمرين قد يكون انخفاضًا بنسبة 50% في قيمة الرمز المميز، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.
وفقًا لبيتر براندت المحلل والمؤسس لشركة "فاكتور ترايدنج" فقد تتراجع العملة وذلك انطلاقا من توقع السابق الذي تحقق بحدوث انخفاض حاد في عملة البيتكوين في عام 2018 عندما فقدت العملة حوالي 80% من قيمتها.
تقلبات بيتكوينوكتب براندت في مذكرة بحثية مؤخرًا:" حدث ذلك سابقًا وقد يحدث مرة أخرى وأضع في هذا الإطار فرصة بنسبة 25% في تراجع عملة البيتكوين وأنها قد تكون تجاوزت بالفعل الذروة".
وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا للعملة مرة أخرى إلى أدنى المستويات كما حدث في عام 2021 في نطاق متوسط بــ30 ألف دولار وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50٪ تقريبًا عن المستوى الحالي.