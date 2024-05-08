شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تتطلع لصعود كبير هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المرجح أن تشهد العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" القياسي والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك صعود كبير خلال الأسبوع الجاري، بعدما أعلنت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة للملياردير وارن بافيت عن أرباح قوية ونمو نقدي، وفق ما ذكرت صحيفة إنفيستورز بيزنس دايلي الأمريكية. نظرة على الشركات العملاقة للتكنولوجيا كما توقع المستثمر الملياردير زيادات أخرى خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة.

وشهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا ماضيًا قويًا حيث ارتفع مؤشر ناسداك فوق مستوى رئيسي بفضل تقرير الوظائف الضعيف وانتعاش شركة "آبل".

كما استعادت شركة "إنفيديا" مستوى مهم من التداول وأصدرت إشارات شراء تظهر تعافيًا من بعد انخفاض منتصف الأسبوع الماضي.

حققت شركات: بالانتير تيكنولوجيس وأسترا لابس وأريستا وغيرهم أرباحًا وجميعهم يرتبطون بالذكاء الاصطناعي علاوة على تصدر أسهم إنفيديا وآي بي دي ليدربورد وسوينج ترايدر قائمة المراقبين. تأثير عطلة الأسبوع بحسب ما أوردت صحيفة فيرست بوست فهناك ما يسمى بــ"تأثير عطلة الأسبوع" الذي يعد اتجاه بارز لوحظ في أسواق الأسهم في أنحاء العالم.

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يشير تأثير عطلة نهاية الأسبوع والذي يُطلق عليه أحيانًا تأثير يوم الاثنين إلى حالة شاذة تكون فيها أسعار الأسهم مرتفعة يوم الجمعة وتنخفض نسبيًا يوم الاثنين بعد انتهاء أيام التعطل في دول كثيرة حول العالم وهو ما يقول أن هناك احتمالية على افتتاحات ليوم الإثنين دون المستويات السابقة التي تحققت في الأيام الماضية من التداول. أرباح "بيركشاير هاثاواي" حول أرباح شركات وول ستريت فقفزت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير بنسبة 39% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% إلى 89.87 مليار دولار وكلاهما تغلب على التقديرات.

اشترت المجموعة 2.6 مليار دولار من أسهمها الخاصة في الربع الأول.

وتضخمت السيولة النقدية لشركة بيركشاير إلى مستوى قياسي بلغ 188.99 مليار دولار مقارنة بـ 167.6 مليار دولار في الربع الرابع.

ويتوقع بافيت، الذي كان يتحدث في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير نموًا "متواضعًا" في الأرباح للعام بأكمله ويرى أن مستويات النقد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية الربع الثاني.

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انخفض سهم بيركشاير بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي إلى 400.60 تحت خط الـ50 يومًا. قوة سوق الأسهم شهد ارتفاع سوق الأسهم تذبذبًا لكنه جاء قويًا يومي الخميس والجمعة مدعومًا بتقارير الأرباح وتقرير الوظائف.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر إس آند بي بنسبة 0.55% كما وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% بينما قفز سهم راسل 2000 بنسبة 1.7%. أرباح شركات الذكاء الاصطناعي حول أرباح "بالانتير تكنولوجيس" يتوقع المحللون نموًا مزدهرًا في الأرباح وتحقيق مكاسب قوية في الإيرادات مع التركيز على المبيعات التجارية.

ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.55% الأسبوع الماضي إلى 23.32 أي أقل بقليل من خط الـ 50 يومًا ما سيجعل ذلك التحرك فوق هذا المستوى وبعد الأرباح داعمًا لنشاطٍ مبكر لدى سهم بالانتير. أسهم "آريستا نيتوركس" حققت الشركة الرائدة في مجال الشبكات نجاحًا كبيرًا في عام 2023 وبلغت ذروتها في 22 مارس 2024.

وبعد انخفاضها إلى ما دون خط الـ 50 يومًا ترتد الأسهم مرة أخرى حيث يروج عمالقة التكنولوجيا لخطط إنفاق كبيرة على الذكاء الاصطناعي بما في ذلك عملاء آريستا Arista الرئيسيين "مايكروسوفت" و"ميتا".

ارتفع سهم آريستا بنسبة 3.7% إلى 274.38 الأسبوع الماضي ثم ارتد بنسبة 4.8% يوم الجمعة ولكنه وصل إلى خط مقاومة لمدة 50 يومًا ما يجعل لديها قاعدة جديدة. تحليل ارتفاع السوق هناك فرص للقيام ببعض عمليات الشراء الجديدة ويمكن للمستثمرين الاستمرار في التداول مع مستويات متواضعة في البداية مع إمكانية استمرار ارتفاع السوق حيث إن احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الوقت الذي يحارب فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم يزيد من غموض التوقعات بالنسبة لأسهم الشركات في وقت أدى فيه التضخم إلى تآكل احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام. الأسهم الآسيوية ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية متتبعة القوة الصعودية لمؤشرات وول ستريت حيث أثارت بيانات الوظائف الضعيفة تجدد توقعات خفض أسعار الفائدة، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج.

ومع ذلك، فقد تراجعت أحجام التداول الإقليمية بسبب عطلات الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية.

كما ارتفع مؤشر شنجهاي شينزين سي إس آي 300 وشانجهاي المركب في الصين بنسبة 1.6% و1.1% على التوالي.

حقق كلا المؤشرين أعلى مستوياتهما من الارتفاعات منذ أوائل أكتوبر الماضي بعد انتعاش خلال الشهرين الماضيين.

سجلت الأسهم الصينية انتعاشا قويا من أدنى مستوياتها في خمس سنوات التي سجلتها في فبراير وسط بعض التفاؤل بأن النمو الاقتصادي سوف ينتعش في البلاد.

وواصلت بكين إلى حد كبير إجراءات التحفيز النقدي بينما خففت أيضًا القيود المفروضة على العديد من الصناعات لتعزيز النمو.