هيئة تطوير المدينة تطرح فرصا استثمارية في معرض سوق السفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ضمن جناح السعودية في معرض سوق السفر العربي 2024، في مدينة دبي.

وطرحت الهيئة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والسفر بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الاستدامة على مستوى المنطقة.

وعرضت هيئة تطوير المنطقة من خلال الجناح جانبا من مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة والتي جرى تأهيلها وتفعيلها بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، والعمل على إبراز البعد التاريخي والثقافي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقدمت لزوار المعرض ملمحاً عن منصة «روح المدينة» الالكترونية وتطبيقاتها المتعددة عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف بناء هوية مميزة للمدينة المنورة بوصفها وجهة سياحية وثقافية جاذبة وتعمل على تمكين الزوار والسكان من الاستكشاف والتعرف على المكونات التاريخية والثقافية والحضارية إلى جانب استعراض مجموعة من مشاريع وبرامج الهيئة الداعمة لتطوير تجربة الزوار، وتوفير المعلومات الموثوقة عن أبرز المعالم التاريخية والمواقع الدينية، بالإضافة إلى دور الهيئة في تسخير التقنيات المتطورة لتعزيز التحول الرقمي في هذا الجانب وتحفيز القطاعين السياحي والاقتصادي.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تواصل مشاركتها في سوق السفر العربي حتى 6 مايو الجاري ضمن جناح السعودية والذي يضم العديد من الجهات الحكومية والقطاعات المرتبطة بشؤون السياحة والسفر ويستعرض تجارب ووجهات سياحية متنوعة في السعودية بمشاركة أكثر من 70 شريكا لمنظومة السياحة في المملكة.