تعاون بين «البحر الأحمر الدولية» و«المسافر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة المسافر، التابعة لمجموعة سيرا، اتفاقية شراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية - المطورة لمشروعي البحر الأحمر وأمالا - بهدف الترويج للمشروعات السياحية الفاخرة والعروض المخصصة التي توفرها «البحر الأحمر الدولية» عبر مجموعة شركات المسافر التي تلبي احتياجات المسافرين الدوليين والمحليين.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير مجموعة من الخدمات التدريبية والاستشارية المخصصة لتعزيز جاذبية وجهات «البحر الأحمر الدولية» للمسافرين المحليين والدوليين.

وستسعى «المسافر» للترويج للوجهات من خلال قنوات متنوعة بغية تعزيز مكانة الفنادق عالمية المستوى والمنظومات البيئية المتنوعة المتوفرة في وجهة «البحر الأحمر» و»أمالا» ومنتجع «ثول» الخاص.

وسيستضيف الطرفان عددا من ورش العمل وخدمات التدريب المتخصصة لتمكين المسافر من تطوير تجارب سفر مخصصة وشاملة لـ «البحر الأحمر الدولية» تدعم جاذبية وجهاتها الفاخرة بالنسبة للمسافرين الدوليين والمحليين.

كما ستكون ورش العمل المستهدفة جزءا من المبادرات الاستراتيجية في إطار الشراكة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز جاذبية الوجهة الفاخرة في السوق المحلية وتزويد وكلاء مبيعات المسافر بالمعرفة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على وجهات البحر الأحمر الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «البحر الأحمر الدولية» «نفخر بتشغيل 3 منتجعات عالمية فاخرة في وجهة البحر الأحمر.

وسنفتتح خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة 13 فندقا جديدا إضافة إلى 8 في أمالا ومنتجع ثول الخاص الواقع على جزيرة ساحرة. وعلى نطاق أوسع.

تم تعزيز محفظتنا الموسعة لإطلاق العنان للإمكانات السياحية لساحل البحر الأحمر لجميع شرائح السفر، مع مجموعة متنوعة من التجارب والعروض والخاصة. ومن خلال دعم (المسافر) سنساعد المسافرين على اكتشاف مدى روعة هذا الجزء من العالم، بدءا من الساحل والشعب المرجانية الخلابة، وصولا إلى الكثبان الرملية والوديان المذهلة».

وهناك 3 منتجعات في وجهة البحر الأحمر متاحة للحجز الآن، إلى جانب المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولي، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل في 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المسافر مزمل أحسين «إن تعاوننا مع البحر الأحمر الدولية يعكس مساعينا المشتركة لإعادة تعريف مفهوم السفر الفاخر وبناء مستقبل السياحة الفاخرة في السعودية. وإنه لشرف كبير أن نساهم في الارتقاء بمكانة وجهات البحر الأحمر الدولية الفريدة لتكون مفضلة للعملاء المميزين.

ونحن متحمسون للاستفادة من نطاقنا الجغرافي الواسع وخبرتنا الطويلة من أجل ترسيخ حضور وجهة البحر الأحمر وأمالا وثول باعتبارها ملاذا أمثل يرسي معايير جديدة لتجارب السياحة المخصصة».