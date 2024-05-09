غرفة الجوف تنظم لقاءً لمنشآت التدريب والتعليم الأهلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

عقدت الغرفة التجارية بالجوف، أمس ، لقاء منشآت التدريب والتعليم الأهلي بمشاركة 10 جهات تتكامل أعمالها مع منشآت التعليم والتدريب بهدف تطوير الممارسات والحصول على التراخيص اللازمة في هذا المجال وذلك في قاعة المسرح بحضور ممثلي قطاع التعليم والتدريب الخاص ومنسوبيه وممثلي الجهات.

واشتمل اللقاء على 3 جلسات حوارية كانت الأولى تحت عنوان التراخيص اللازمة لبدء نشاط منشأة تدريبية أو تعليمية شارك فيها ممثل من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والدفاع المدني بالجوف.

وتضمن اللقاء عقد جلسة ثانية تحت عنوان الممكنات والخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع التدريب والتعليم الأهلي بمشاركة متحدثين يمثلون صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمركز السعودي للأعمال، فيما جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان طرق التمويل المتاحة لمنشآت التدريب والتعليم الأهلي بمشاركة متحدثين من بنك التنمية الاجتماعية وبنك البلاد وبنك الرياض.

ويهدف هذا اللقاء إلى دعم الاستثمارات القائمة في التعليم والتدريب الأهلي بمنطقة الجوف وتمكين المستثمرين الجدد من الدخول لهذا القطاع وتطوير الممارسات فيه في جوانب الترخيص والتمويل والابتكار.