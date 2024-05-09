شكرا لقرائتكم خبر عن «المتقدمة للبتروكيماويات» تتحول للخسارة بـ58 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود تسجيل صافي خسائر نتيجة انخفاض كميات المبيعات بنسبة 45% نتيجة الصيانة الدورية المجدولة المعلن عنها على موقع تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: يعود تسجيل الخسائر إلى انخفاض صافي أسعار المبيعات بنسبة 6%، وتحقيق حصة خسائر قدرها 34 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الحالي، مقارنة بحصة خسارة قدرها 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن الخسائر جاءت على الرغم من انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى بنسبة 10% و6% على التوالي.

ويعود سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح في الربع السابق إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 43% نتيجة الصيانة الدورية المجدولة المعلن عنها على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2024.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض صافي اسعار المبيعات بنسبة 1%، وارتفاع أسعار البروبلين المشترى بنسبة 2%.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: تحقيق حصة خسائر قدرها 34 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الحالي، مقارنة بحصة خسارة قدرها 22 مليون ريال خلال الربع السابق، فيما جاءت الخسائر على الرغم من انخفاض سعر البروبان بنسبة 2%. الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للخسارة في الربع الأول من 2024، مسجلة خسائر بقيمة 58 مليون ريال، مقابل أرباح بـ43 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود تسجيل صافي خسائر نتيجة انخفاض كميات المبيعات بنسبة 45% نتيجة الصيانة الدورية المجدولة المعلن عنها على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2024.وأضافت أن من ضمن الأسباب: يعود تسجيل الخسائر إلى انخفاض صافي أسعار المبيعات بنسبة 6%، وتحقيق حصة خسائر قدرها 34 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الحالي، مقارنة بحصة خسارة قدرها 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.وأوضحت أن الخسائر جاءت على الرغم من انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى بنسبة 10% و6% على التوالي.ويعود سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح في الربع السابق إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 43% نتيجة الصيانة الدورية المجدولة المعلن عنها على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2024.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض صافي اسعار المبيعات بنسبة 1%، وارتفاع أسعار البروبلين المشترى بنسبة 2%.وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: تحقيق حصة خسائر قدرها 34 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كيه أدفانسد خلال الربع الحالي، مقارنة بحصة خسارة قدرها 22 مليون ريال خلال الربع السابق، فيما جاءت الخسائر على الرغم من انخفاض سعر البروبان بنسبة 2%.