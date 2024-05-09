شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بالتمرير، أمس، التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 400 مليون ريال، مشيرة إلى أن أسباب الزيادة إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي، كجزء من خطة التنظيم المالي المقترحة.

وأضافت الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال خاضعة لموافقة هيئة السوق المالية والجهات النظامية ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية.

ونوهت بتعيين مستشار مالي لاحقا للطرح ومتعهد للتغطية وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.