شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف طن سنويًّا.. انطلاق مهرجان المانجو بالقنفذة الثلاثاء القادم والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان المانجو الثالث عشر بالقنفذة

دعم زراعة المانجو والفواكه

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، عن موعد انطلاق مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة.وينطلق برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يوم 6 ذو القعدة 1445 هـ، وسيدشنه محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، ويمتد لمدة 5 أيام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش.وأعلن ”الخليف“ أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة الجهات الحكومية بمحافظة القنفذة.ويحتفي الأهالي بالمهرجان من خلال عرض إنتاجهم الذي وصل إلى العالمية، ويختص بشكل أساسي بعرض أصناف مختلفة من المانجو؛ بهدف تسويقه داخل وخارج المنطقة.من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن عدد مزارع المانجو بمحافظة القنفذة أكثرُ من 3550 بها أكثر من 500 ألف شجرة مانجو، ويتجاوز الإنتاج السنوي لها 50 ألف طن سنويًّا؛ إذ إن متوسط الإنتاج للشجرة الواحدة حوالي 100 كجم.وتابع: يُزرع في محافظة القنفذة العديد من الأصناف مثل «التومي - الجلن - البلدي - السانسيشن - المصري - الهندي - السوداني» وغيرها من الأصناف".وأشار إلى أنه ابتداءً من شهر مايو يبدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة شهور بالمحافظة.وأضاف المعيدي: "الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، والتي نجحت في تقديم الدعم المادي والفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات.وكذلك تقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التي تعقد للمزارعين في بداية كل موسم، وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها وأدى إلى زيادة الإنتاج.وأردف: ”كما أن هناك دعمًا وإعانة سنوية للإنتاج تُقَدم لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، واستخدام شبكة الري الحديثة“.يُذكر أن زراعة المانجو بدأت في المحافظة منذ أكثر من 50 عامًا، وأقيم 12 مهرجانًا سابقًا للمانجو بالقنفذة منذ عام 1431 هـ ، والتي ينظمها مكتب الوزارة بالمحافظة، فيما تأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة، ولتشجيع المزارعين على تطوير هذه الزراعة