شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأرجحت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى بيانات اقتصادية أمريكية يمكن أن تقدم دلائل إضافية على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيضات في أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2314.26 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2321 دولارا.

من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وقراءة مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان غدا الجمعة. كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وقال محللون: "على الرغم من توقعات السوق خفض أسعار الفائدة في سبتمبر فإن تجار الذهب يتوخون الحذر بشأن الإقدام على تحركات كبيرة... إذا جاء تقرير التضخم الأمريكي أعلى من المتوقع فإن الأسعار قد تنخفض إلى 2290 دولارا".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 66 % تقريبا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 27.53 دولار، وصعد البلاتين 0.8 % إلى 982.10 دولار فيما زاد البلاديوم 0.5 % إلى 956.13 دولار.

