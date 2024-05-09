شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. برنت عند 83.81 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مدعومة بتقلص مخزونات الخام الأمريكية، التي تشير إلى تراجع المعروض في ظل ترقب المتعاملين وآمالهم بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 23 سنتًا إلى 83.81 دولارًا للبرميل؛ فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 29 سنتًا إلى 79.28 دولارًا للبرميل.