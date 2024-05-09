شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. برنت عند 83.81 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مدعومة بتقلص مخزونات الخام الأمريكية، التي تشير إلى تراجع المعروض في ظل ترقب المتعاملين وآمالهم بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.