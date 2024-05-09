“أمانة القصيم” تعلن عن طرح 6 فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص بالخبراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثله ببلدية الخبراء عن طرح (6) فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، وذلك سعياً لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، ورفع مستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة.

ودعت بلدية الخبراء الراغبين في الدخول بالمنافسة بتلك الفرص وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول على بوابة الاستثمار البلدي (فرص) والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني: https://furas.momra.gov.sa .