شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «ملكية الجبيل وينبع»: بدء بناء مصنع القهوة في جازان خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم: إن أعمال الإنشاء في بناء مصنع الشركة السعودية للقهوة بمدينة جازان ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، بعد تسلم الشركة التصريح، مما يعزز القيمة المضافة لصناعة البن من المزرعة إلى المنتجات النهائية وتصديرها إلى دول العالم.
وأوضح خلال زيارته الحالية للمنطقة، أن المصنع سيكون ميزة مضافة لصادرات المملكة من خلال تسويق البن السعودي ذي الجودة العالية للعالم من خلال هذا المصنع.
وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى أن أكاديمية جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تم تدشينها خلال مؤتمر الاستثمار بمنطقة جازان في ديسمبر الماضي ، سوف تستمر في تدريب وتأهيل شباب وبنات المنطقة للعمل في المدينة سواء مع مقاولي الإنشاءات أو في الميناء أو في المصانع التي سوف تحتضنها.
وأوضح أن مصنع " صلب ستيل " في المدينة سيتم تشغيله خلال الأيام القادمة، حيث التحضيرات جارية مما سينتج عنه استقطاب أعداد من الوظائف في هذا المصنع.
وثمّن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، الدعم الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وشمل جميع المدن التابعة للهيئة وبالأخص مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي حظيت باهتمام خاص من سمو ولي العهد الأمين رغم التحديات التي واجهتها المدينة عند بدء إنشائها لكنها نهضت بأيدي شباب وفتيات منطقة جازان.
وأوضح خلال زيارته الحالية للمنطقة، أن المصنع سيكون ميزة مضافة لصادرات المملكة من خلال تسويق البن السعودي ذي الجودة العالية للعالم من خلال هذا المصنع.
استقبال السفن العملاقة بميناء جازانأضاف السالم، أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تعد نقلة كبيرة ليس لمنطقة جازان فحسب وإنما لجميع مناطق جنوب المملكة، وأبرز ما فيها هو تشغيل ميناء المدينة الذي يستقبل اليوم جميع أنواع البضائع والحاويات التي سيبدأ التعامل معها في نصف هذه السنة وسنكون قادرين على استقبال السفن العملاقة لتعزيز التجارة في منطقة جازان.
وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى أن أكاديمية جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تم تدشينها خلال مؤتمر الاستثمار بمنطقة جازان في ديسمبر الماضي ، سوف تستمر في تدريب وتأهيل شباب وبنات المنطقة للعمل في المدينة سواء مع مقاولي الإنشاءات أو في الميناء أو في المصانع التي سوف تحتضنها.
وأوضح أن مصنع " صلب ستيل " في المدينة سيتم تشغيله خلال الأيام القادمة، حيث التحضيرات جارية مما سينتج عنه استقطاب أعداد من الوظائف في هذا المصنع.
تدريب 80 شابا على اللغة الصينيةونوه بتدريب 80 شاباً وفتاة على اللغة الصينية من أجل تأهيلهم لمشاريع الشركات الصينية القادمة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بحيث يسهل توظيفهم في هذه المدينة الواعدة.
وثمّن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، الدعم الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وشمل جميع المدن التابعة للهيئة وبالأخص مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي حظيت باهتمام خاص من سمو ولي العهد الأمين رغم التحديات التي واجهتها المدينة عند بدء إنشائها لكنها نهضت بأيدي شباب وفتيات منطقة جازان.