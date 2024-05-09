أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريرًا عن الصناديق العائلية والوقفية بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ الحدود الشمالية

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تقريراً عن الصناديق العائلية والوقفية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية نماء للخدمات الوقفية الدكتور خلف بن علي العنزي, حيث تضمن التقرير تفصيلًا عن اللقاء واستهدف مد جسور التعاون في المجالات المشتركة، وتعميق وتنظيم العمل في مجال الأوقاف والوصايا, وإجراء البحوث والدراسات في مجال الأوقاف، والإسهام في التمكين المالي للقطاع الوقفي.

وأشاد سموه بما تضمنه اللقاء من مشروعات وخدمات وبرامج توعوية بأهمية الوقف، والعناية بالمؤسسات الوقفية, وتقديم الاستشارات، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والكيانات الوقفية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما توليه القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ من اهتمام وعناية ودعم للقطاع الخيري والوقفي، لما له من أهمية كبرى في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة, وذلك في إطار توجهات رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تنمية القطاع غير الربحي.