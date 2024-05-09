بسبب خلل فني.. استدعاء أكثر من 3 ألاف مركبة جيب “جراند شيروكي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,307 مركبات جيب “جراند شيروكي” – Grand Cherokee، بسبب خلل فني.

وعزت الوزارة، قرار الاستدعاء إلى وجود “خلل في براغي التثبيت لذراع التحكم العلوي مع مفصل التوجيه، قد يؤدي إلى انفصال العجلة عن المركبة، مما يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ وزيادة خطر وقوع حادث”.

وطلبت الوزارة من أصحاب المركبات التواصل مع شركة بترومين للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.