شكرا لقرائتكم خبر عن «البلاد المالية» مستشارا ماليا لإدارة اكتتاب «الكابلات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية تعيين شركة البلاد المالية كمستشار مالي لإدارة الاكتتاب في زيادة رأس مال المجموعة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم على موقع تداول، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المجموعة بقيمة 400 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ونوهت بإعلان تقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق الأولوية لهيئة السوق المالية في حينه وأي إعلانات أخرى تتعلق بأي تطورات جوهرية بهذا الخصوص بما يتوافق مع متطلبات وأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).