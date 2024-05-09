بيان عاجل من البنك المركزي

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% فى أبريل 2024 مقابل معدل بلغ 1.7% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% فى مارس 2024. كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 32.5% فى أبريل 2024 مقابل 33.3% فى مارس 2024.

وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% فى أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% فى مارس 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.