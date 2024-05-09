شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء الأسهم التونسية.. ارتفاع جماعي للبورصات العربية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

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ارتفاع البورصة المصرية



ارتفاع بورصة البحرين

صعود بورصة المغرب



انخفاض بورصة تونس

صعود مؤشر بورصة مسقط

صعود البورصة الأردنية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم الخميس، مرتفعًا 10.08 نقطة بنسبة 0.10%، ليصل إلى مستوى 9633.04 نقطة.وجرى خلال الجلسة تداول 212 مليونًا و367 ألفًا و670 سهمًا، بقيمة 614 مليونًا و861 ألفًا و174.356 ريال، نتيجة تنفيذ 20 ألفًا و67 صفقة في جميع القطاعات.وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 560 مليارًا و306 ملايين و506 آلاف و997.160 ريال، مقارنة بـ 561 مليارًا و79 مليونًا و982 ألفًا و661.630 ريال، في الجلسة السابقة.سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 758ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو5ر18 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 05ر0%، ليصل إلى مستوى 16ر26003 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 13ر0% ليصل إلى مستوى37 ر5785 نقطة.فيما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 02ر0% ليبلغ مستوى 69ر8253 نقطة.أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,030.26 نقطة بارتفاع قدره 3.30 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 768.94 نقطة بارتفاع قدره 1.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم اليوم 127 مليونًا و508 آلاف و83 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 17 مليونًا و883 ألفًا و384 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.44%، عند مستوى 13.478,23 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.53%، ليستقر عند مستوى 1.086,41 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.28 % بمجموع 981,4 نقطة.وبالنسبة للمؤشرات الدولية فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.45%، بمجموع 12.462,85 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 293 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 702 مليار درهم مغربي.أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الخميس على انخفاض ‏بنسبة 0.02%، ليصل عند 9245.71 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة مليوني دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 26 أخرى، واستمرار ‏أسهم 15 شركة على ثبات.‏أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4769.96 نقطة مرتفعًا 12.4 نقطة، وبنسبة 0.26% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4757.53 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و569 ألفًا و805 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 3.1% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و652 ألفًا و98 ريالًا عُمانيًّا.أغلقت البورصة الأردنية، على ارتفاع بنسبة 0.28%، عند مستوى 2363.61 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.1 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2104 صفقات.