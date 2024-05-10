شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الماضي.. ارتفاع طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي، بالتزامن مع بدء العطلة في المدارس العامة بمدينة نيويورك.

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع بمقدار 22 ألف طلب إلى 241 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 مايو الحالي.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 212 ألف طلب فقط. عطلات الشتاء والربيع ويُسمح لعمال المدارس في نيويورك مثل سائقي حافلات التلاميذ بالحصول على إعانة بطالة خلال عطلات الشتاء والربيع الدراسية، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة.

وحتى الأسبوع السابق ظل عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة يتراوح بين 200 و222 ألف طلب خلال الشهور الثلاثة الماضية.

المتغيرات الموسمية وارتفع عدد الطلبات قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنحو 20 ألف طلب إلى 209324 طلبًا، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية العام الحالي.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة أسبوعيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 215 ألف طلب وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل الماضي إلى 79ر1 مليون طلب، وهي أكبر زيادة أسبوعية له منذ نحو شهر.