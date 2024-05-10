شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2524 دولار أمريكي، بارتفاع 0.25%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1615 يورو بانخفاض 0.08%. ارتفاع الأسهم البريطانية أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.33%.

فقد سجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 27.30 نقطة، ليصل عند 8381.35 نقطة.