شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وتصاعد حرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مواصلة اتجاهها الصعودي بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني، ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.

وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 84.24 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا، أو 0.5%، إلى 79.64 دولار.

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأمريكية مؤشرًا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل، بعد انكماشها في الشهر السابق، ما يشير إلى تحسن الطلب. قوة الطلب في الصين وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "العلامات المستمرة على قوة الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم جيد متواصل".

وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الخميس، أن هناك قدرًا كبيرًا من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة، ولكنها عبرت عن ثقتها في أن ضغوط الأسعار تواصل التراجع.

ولم تذكر دالي ما إذا كانت تعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأمريكي دورة التيسير النقدي في سبتمبر المقبل.

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