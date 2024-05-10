شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر داو جونز.. وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح مسار السياسة النقدية بشكل أكبر، وذلك بعد أن دعمت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.8 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 39466.52 نقطة.وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.4 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 5225.49 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.8 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 16389.024 نقطة.