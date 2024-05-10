شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر الآن يسجل 3140 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر حوالي 70 جنيها بالتزامن مع عودة الصعود إلي السعر العالمي للذهب لمستويات فوق 2360 دولار للأوقية بعد تقارير الوظائف الأمريكية.

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي التي صدرت 9 مايو 2024 ارتفاع سعر الذهب العالمي بنسبة 4% خلال شهر أبريل لينهي الشهر عند المستوى 2307 دولار للأونصة، ليشير مجلس الذهب العالمي أن الذهب قد ارتفع لأعلى مستوياته على الاطلاق خلال شهر أبريل ولكنه شهد تراجع بحلول نهاية الشهر.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلي أن الداعم الرئيسي لارتفاع الذهب خلال شهر أبريل المنقضي بسبب عمليات شراء البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك المركزي الصيني بالإضافة إلى مشتريات التجزئة في الصين.

وفي أبريل 2024 اشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أونصة وفقًا للبيانات الرسمية، وهذا يمثل انخفاضًا من 160 ألف أونصة في مارس و390 ألف أونصة في فبراير في ظل خطة زيادة الاحتياطي من الذهب لديه.

وعلق تحليل جولد بيليون علي البيانات الجديدة من مجلس الذهب العالمي بأنها جاءت متناسبة مع الأحداث التي شهدها شهر أبريل، فخلال الشهر شهد الشرق الأوسط توترات كبيرة دفعت الذهب إلي أعلى مستوى عند 2431 دولار لأول مرة في التاريخ بعد هجوم متبادل بين إسرائيل وإيران.

تراجع المخاوف من تنامي الأحداث في الشرق الأوسط ساهم في أن يفقد الذهب قمته التاريخية ويتراجع بصورة سريعة مع هدوء وتيرة الأحداث ليعود الذهب بعدها لمراقبة حركة مستقبل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد المؤثر الأكثر قوة علي الذهب

اليوم تصدر أولى البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي وهي طلبات اعانات البطالة الأسبوعية، والذي من المتوقع أن تظهر ارتفاع بمقدار 212 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 208 ألف، تأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وأظهر تقلص أعداد الوظائف الجديدة في ابريل إلى جانب ارتفاع البطالة متراجع متوسط الأجر في الساعة.

على الرغم من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن المتداولين على الذهب يتوخون الحذر بشأن القيام بتحركات كبيرة.ط، حيث ينتظر المتداولين تقرير التضخم الأمريكي الذي يصدر الأسبوع القادم وإذا شهد ارتفاع بأعلى من التوقعات فقد نشهد انخفاض أسعار الذهب من جديد إلى مستويات 2280 دولار للأونصة ومحاول كسر القاع السعري الذي تم تسجيله في هذه المنطقة عند 2277 دولار للأونصة.

وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 66% تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر.