شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد السياحة فى أول أسبوع من مايو.. ضبط 104 كيان غير شرعى للحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار تقرير حصاد عملها في أسبوع (من 4 إلى 10 مايو 2024)، وكان أبرزها ضبط 104 كيانًا غير شرعيًا يزاول نشاط العمرة والحج ويقوم ببيع برامجهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

المؤتمر السنوى الـ21 للشرق الأوسط

شارك وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في المؤتمر السنوي الـ21 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان "مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع"، في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.

واستعرض الوزير أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر، والمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حاليًا ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها، كما أكد على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

لقاء وزير السياحة الأردني

استقبل وزير السياحة والآثار، نظيره الأردني، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر، وتطرق اللقاء لمناقشة مقترح لعمل منتج سياحي إقليمي لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في كل من مصر والأردن، كما تم بحث سبل التعاون في مجال التدريب والعمل الأثري ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

كما تم مناقشة الإعداد لمنتج متكامل يجمع بين السياحة الاستشفائية والسياحة الثقافية بين البلدين من خلال تنظيم برامج سياحية مشتركة بينهم، والتعاون المشترك للترويج لهم بصورة أكبر.

وعقب اللقاء، شارك الوزير في الاجتماع التحضيري الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها 32، والتي تُعقد اجتماعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري.

سوق السفر العربي (ATM)

شاركت الوزارة في سوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته الـ31، ويستمر حتى 9 مايو الجاري بدبي، حيث نظم الجناح المصري عدة فعاليات، ومسابقة يومية للمهنيين والإعلاميين، على أن يتم تنظيم رحلات لزيارة المقصد السياحي المصري للفائزين.

وزار الجناح المصري في أول أيام المعرض، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، حيث أشاد بالجناح وتصميمه وعدد العارضين المشاركين.

بروتوكول مع جامعة الزقازيق

وقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ممثلًا عن المجلس، ورئيس جامعة الزقازيق ممثلًا عن الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك لعرض مجموعة من القطع الأثرية بمتحف الجامعة والذي تم تخصيصه لتعريف طلاب الجامعة بثراء تاريخ مصر وحضارتها من خلال القطع الأثرية المعروضة به وهي من نتاج الحفائر الأثرية لبعثة الجامعة وتبلغ نحو 5807 قطعة أثرية.

جاء ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للآثار على إبراز عراقة الحضارة المصرية وآثارها الخالدة، ورفع الوعي الأثري بين الشباب من طلاب الجامعات المصرية في ذات الوقت.

معرض عيد العمال

افتتح المتحف القومي للحضارة المصرية، بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام، معرضًا فنيًا للصور الفوتوغرافية بعنوان "العمال صناع الحضارة "، والذي يلقي الضوء على عدد من المهن لاسيما تلك التي توارثت عبر الأجيال وحتى الآن بالإضافة إلى دور العمال في مصر القديمة.

يقدم المعرض مجموعة من أعمال الفنان أحمد مصطفى، والتي تقدم مزيجًا فريدًا من الصور الحديثة لحياة العمال المصريين، والتي تعكس استمرارية العديد من المهن منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.

احتفال عيد شم النسيم

بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية عددًا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية للأطفال والكبار، ضمن برنامج "الشيف المصري الصغير"، أحد برامج الموسم الثاني لفعاليات مبادرة "طبلية مصر"، التي أطلقها المتحف القومي للحضارة المصري لتوثيق التراث الغذائى المصرى والترويج لأهم المأكولات الشعبية المصرية.

وتم اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على تاريخ الأكلات المصرية، ومظاهر وأسباب الاحتفال بأعياد شم النسيم.

ضبط 104 كيان غير شرعي

قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بضبط 104 كيانًا غير شرعيًا يزاول نشاط العمرة والحج ويقوم ببيع برامجهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

كما تم ضبط كيانات تقوم بإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.

وللتأكد من الكيانات الشرعية وتبعيتها لشركات السياحة المُرخصة من الوزارة، يمكن للمواطنين التواصل على الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية