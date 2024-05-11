الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2528 دولار أمريكي، بزيادة 0.02 %.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1630 يورو بزيادة 0.12 %.
من جانب آخر أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.63 %.

مؤشر بورصة لندن

وسجل مكاسب تعادل 52.41 نقطة، ليصل إلى 8433.76 نقطة.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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