شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2528 دولار أمريكي، بزيادة 0.02 %. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1630 يورو بزيادة 0.12 %.

من جانب آخر أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.63 %. مؤشر بورصة لندن وسجل مكاسب تعادل 52.41 نقطة، ليصل إلى 8433.76 نقطة.

وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.