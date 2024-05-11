البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخّ البنك المركزي الصيني اليوم، ملياري يوان، في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8 %.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن البنك المركزي: ” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي”.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.