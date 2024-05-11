“المركزي الروسي” يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 13 مايو الجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

خفض البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية حتى يوم 13 مايو الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 91,8239 روبلاً، بزيادة قدرها 70.08 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند نهاية التداول السابق.

كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية إلى 98.9461 روبلاً، بزيادة مقدارها 63.99 كوبيكاً. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل إلى 12.6243 روبلاً، بزيادة قدرها 2.81 كوبيك.