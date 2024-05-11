6 نصائح لمشاكل المراجعة النهائية وقلة تركيز الطلاب قبل الامتحانات

الشارقة - اميمة ياسر - قدمت صحيفة الجارديان البريطانية، 6 حلول لمشاكل المراجعة النهائية للطلاب وقلة التركيز قبل الامتحانات.

وفيما يلي النصائح:

1) المماطلة

المماطلة وتضييع الوقت واحدة من المشاكل الأكثر شيوعا عند المراجعة النهائية لمادة من المواد، إذا كنت تماطل أثناء مراجعة موضوع معين، فادرس شيئًا آخر قليلاً أو خذ قسطًا من الراحة تمامًاأو تخلص من الكتب لمدة 10 أو 15 دقيقة؛ تحدث مع عائلتك أو شاهد التلفاز قليلًا عندما تجلس للمحاولة التالية لمراجعة نفس المادة، سيكون ذهنك صافيًا وستكون جاهزًا.

2) عدم التنظيم

التنظيم أمرًا أساسيًا لإيجاد الوقت الكافي لجميع المراجعات لكن الموازنة بين الدراسة والأشياء الممتعة في الحياة قد يكون أمرًا صعبًا.

يساعدك بناء خطة المراجعة على إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية. فهو يمنحك فكرة واضحة عن المواضيع التي ستقوم بمراجعتها كل يوم ويساعدك على تنظيم دراستك حول حياتك.

3) قلة حل الاختبارات السابقة

تعد المراجعة أمرًا ضروريًا، لكن الفشل في وضع معرفتك الجديدة موضع التنفيذ يعد خطأً كبيرًا، لذا من المهم أن تقوم بحل الاختبارات في الأعوام السابقة حتى تمرن نفسك على طريقة الأسئلة .

4) الملل

سوف تشعر بالملل وسوف ترغب بعد ذلك في القيام بأي شيء آخر غير الدراسة في بعض الأحيان وللتغلب على ذلك حاول ربط مذاكرتك بالحياة اليومية واجعلها مضحكة.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى تعلم أكبر عدد ممكن من الاقتباسات لامتحان الأدب الإنجليزي، فحاول تضمينها في محادثة مع صديق يدرس نفس الموضوع.

5) عدم ترك الوقت الكافي للمراجعة

ابدأ قبل وقت طويل من امتحاناتك، حيث لا يوجد شيء أسوأ من الذعر والتوتر الناتج عن استرجاع المعلومات في اللحظة الأخيرة.

6) كثرة المهام التي يجب القيام بها، لذا تؤجلها

تقسيم الموضوع إلى أقسام مرتبة هذا سيجعل الأمر أقل صعوبة وستعرف بالضبط مقدار ما قمت به.

إذا قمت بتقسيم موضوع أو وحدة إلى ما يقرب من عشرة إلى 20 قسمًا، فلن يبدو الأمر بمثابة عمل روتيني كبير ولن يدوم طويلًا أيضًا