شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لمركز التميز للتحول الطاقي لقياس انبعاثات غاز الميثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مذكرة تفاهم بين «مركز التميز للتحول الطاقى» التابع لقطاع البترول وإحدى الشركات النرويجية المتخصصة في قياس انبعاث غاز الميثان وخفضه من صناعة البترول، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة وتعظيم الموارد وتطوير استراتيجية التحول الطاقى، واتساقاً مع رؤية مصر 2023.

يذكر أن مركز التميز للتحول الطاقي والذي أُنشئ بالتعاون بين شركة إنبي وشركة إيبروم يعد أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مصر والقارة الأفريقية فى تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقى، ويقدم المركز خدمات كفاءة الطاقة المبتكرة والحديثة، والتدريب النظري والعملى ونشر الوعي داخل قطاع البترول والغاز وقطاعات الطاقة الأخرى في مصر وفي دول أفريقيا.

وقع مذكرة التفاهم وائل لطفى مصطفى رئيس شركة إنبى والمهندس حسام أسعد رئيس شركة إيبروم وبنجامين هاريس ممثل شركة كاربون ليميتس النرويجية، وتأتى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها كخطوة جادة تعكس تنفيذ استراتيجية قطاع البترول في مجال التحول الطاقى وفي تطوير استراتيجية البترول والغاز منخفضة الكربون وإنشاء إطار للتعاون في مجال إزالة الكربون وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بصناعة البترول والغاز وقطاعات الطاقة.



وألقى علاء حجر، علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، كلمة أشاد خلالها بمركز التميز للتحول الطاقى مستعرضا الجهود المبذولة من كافة الأطراف، لافتاً إلى ثقته في أن المركز سيكون بمثابة حجر أساس في تنفيذ استراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقى.



وأكد علاء حجر، أن الدولة المصرية تدعم بقوة التعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الدولية والشركات العالمية التي ترغب في تنفيذ أنشطة واستثمارات في مجال الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات بما يساعد على نجاح استراتيجيات الدولة لتكون أحد أهم الأسواق في هذا المجال ومركزاً لتداول وتجارة الطاقة بكافة مصادرها.

وأشار إلى أن جهود تنمية الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات في قطاع البترول تعد جزءاً اصيلاً من توجه الدولة المصرية واستراتيجيتها لمواجهة التغير المناخي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الشركة النرويجية بعد استكشاف وتقييم الفرص الممكنة.

ورحب وائل لطفي، وحسام أسعد بالحضور مؤكدين أهمية اختيار شركة إنبي شريكاً لشركة إيبروم في إطلاق مركز التميز للتحول الطاقى نظراً لما تمتلكه إنبي من كوادر فنية متميزة في هذا المجال، وعلى التزامهما بدعم مركز التميز في انطلاقته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار المنهجية العلمية والعملية التي يعمل بها قطاع البترول.

وأكد المهندس وائل لطفي في كلمته أن جهود المركز تتمحور حول أربعة ركائز رئيسية وهي: بناء القدرات والخدمات الاستشارية وإدارة البيانات والبحث والتطوير، وتمثل مذكرة التفاهم خطوة تعاونية للأمام في أهداف الأطراف المشتركة وتعكس التحديات التي يفرضها تغير المناخ وهي القضايا الحاسمة في عصرنا. لذا يسعى المركز لتقديم حلول طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون من خلال تعزيز الوعي بالطاقة وخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.



وأكد حسام أسعد، أن هناك فرصاً كبيرة لتنفيذ مشروعات في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مصر، لافتاً إلى أهمية أهداف المركز الرامية إلى دعم كيانات الطاقة العامة والخاصة في مصر وأفريقيا لتصبح أكثر فعالية في استخدام الطاقة والاستجابة الذكية لقضايا كفاءة الطاقة، وأكد على أهمية التعاون مع شركة كاربون ليميتس الذي يعزز عملية التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون.