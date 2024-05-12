«تخطينا مشكلات سعر الصرف».. مدبولي: نقوم الآن بإصلاح الهيئات الحكومية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "أننا نقوم الآن بإصلاحات لكل الهيئات الحكومية وهذا يتضمن الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة والدولة، ووضعنا الكثير من الأهداف والمؤشرات نحاول أن نصل إليها خلال الأعوام القادمة."

وقال "مدبولي"، في تصريحات خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية": "تمكننا من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية - يقصد ميزانية الدولة، وليس فقط أن نركز على الهيئات الحكومية بل والمالية حتى يمكن العمل بشكل مستدام على حل جميع المشكلات والتحديات."

وأضاف رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز.

وأوضح أن أول ركائز الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد أن يكون هناك سعر صرف مرن، والسياسات الخاصة بالنقد وتقليل النفقات العامة على البنية التحتية وبعض البرامج القومية الأخرى.

وأوضح مدبولي أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد أيضًا على تشجيع القطاع الخاص بأن يلعب دورًا مهمًا وقياديًا في التنمية الاقتصادية، ووضع أهداف طموحة في قطاع الاستثمار والقطاع الخاص، وأن يلعب القطاع الخاص دوره بنسبة تصل إلى 65 % خلال الفترة المقبلة.

كما صرح رئيس الوزراء، بأنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري؛ فقد تمكن منذ مارس الماضي العمل بسعر صرف مرن وتخطي هذه المشكلة خاصة بالنسبة للاحتياجات في السوق المحلية.

وأضاف: "تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا داخل السوق المحلي وكذلك الشركاء الدوليين، ورفعنا مستوى الاحتياطي الأجنبي، ورفع الأصول في البنوك."

وأوضح مدبولي: "تمكنا من مواجهة كل المشكلات والتحديات الخاصة بوزارة المالية."