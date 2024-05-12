شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإسكان» توقع اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل



يأت ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي أجراها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد الحقيل لجمهورية الصين الشعبية.

ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في مراسم توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي محمد البطي. مشاريع نوعية أكدت الشركة أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات الإنشاءات العالمية.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذها بمساحات متنوعة ضمن الضواحي والمجتمعات العمرانية التابعة للوطنية للإسكان، والتي تتميز بتكامل المرافق والخدمات سواء الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى العديد من الخدمات العامة.

ونوهت بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعيها للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- من خلال عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة وجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري، وتنفيذ مشاريع عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بفضل الدعم والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - بكل ما يتعلق بالارتقاء بالخدمات للمواطنين وتوحيد كافة الجھود من مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان وفق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن "الوطنية للإسكان" أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تطوير ضواحي سكنية مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز الوحدات السكنية بالمملكة، من خلال تطوير 9 ضواحٍ سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك السكني للأسر

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" في العاصمة الصينية بكين اتفاقية تعاون مع شركة الصين لهندسة الآلات CMEC لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية ضمن الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة.يأت ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي أجراها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد الحقيل لجمهورية الصين الشعبية.ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في مراسم توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي محمد البطي.أكدت الشركة أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات الإنشاءات العالمية.وأوضحت أنه سيتم تنفيذها بمساحات متنوعة ضمن الضواحي والمجتمعات العمرانية التابعة للوطنية للإسكان، والتي تتميز بتكامل المرافق والخدمات سواء الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى العديد من الخدمات العامة.ونوهت بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعيها للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- من خلال عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة وجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري، وتنفيذ مشاريع عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بفضل الدعم والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - بكل ما يتعلق بالارتقاء بالخدمات للمواطنين وتوحيد كافة الجھود من مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان وفق رؤية المملكة 2030.يذكر أن "الوطنية للإسكان" أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تطوير ضواحي سكنية مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز الوحدات السكنية بالمملكة، من خلال تطوير 9 ضواحٍ سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.