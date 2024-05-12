رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر بـ 5 مليار دولار حتى 2027

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وتهدف إلى الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وتكيفه ضد الصدمات العالمية والخارجية.

وقال مدبولي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية" اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ككل، بالإضافة إلى تغيير الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر بأهداف مُحددة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه هي الثلاثة أهداف التي تحاول الحكومة إنجازها مع برنامج بمليار ونصف المليار دولار، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي في الدعم المالي فسنحصل على 5 مليار دولار حتى 2027.

وأكد أن القطاع الخاص يُعد أحد أعمدة النمو والتطور، ومكن الدولة من مواجهة عواقب التحديات.