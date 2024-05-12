الاقتصاد

23% و27%.. وسائل إعلام: بنكا الأهلي ومصر يدرسان وقف العمل بالشهادتين ذات الفائدة المرتفعة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

ذكرت وسائل إعلامية أن بنكيّ الأهلي ومصر يدرسان وقف العمل بالشهادتين ذات الفائدة المرتفعة أجل سنة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

وفي وقت سابق، طرح بنكا الأهلي ومصر شهادتين مرتفعة العائد في يناير الماضي تزامنا مع استحقاق نظيراتها ذات أجل 22.5% و25%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال عامين آخرها 6% في مارس الماضي ليصل سعر العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 22.5% في أبريل الماضي بدلا من 33.3% في مارس الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2024 يوم الخميس بعد المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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