شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون يشددون على الاهتمام بالأطر القانونية في الشركات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الإعداد القانوني للمشاريع الريادية

المعلومات القانونية

استشارات قانونية مجانية لرواد الأعمال

الدمام - شريف احمد - أكد قانونيون خلال لقاء "القانون وريادة الأعمال" على الاهتمام بالأطر القانونية في الشركات الناشئة.ونظم اللقاء غرفة مكة المكرمة ضمن سلسلة "لقاءات ريادية" الهادف إلى خلق مساحة توعوية لقطاع ريادة الأعمال.كما أكدوا أهمية الإلمام بقواعد العمل وأنظمة الملكية الفكرية وأسس الإعداد القانوني للمشاريع الريادية.اللقاء الذي استضاف المحامي الدكتور فيصل العصيمي القاضي بديوان المظالم سابقاً، والمحامية والمُحكمة التجارية رباب المعبي، والمحامي والمستشار القانوني عبدالله فلاته، وأدارته الإعلامية رزان وهبي سندي، تناول العديد من القضايا والرؤى المطروحة ضمن أسئلة الحضور، متناولين قوانين العمل السعودي، وأنظمة الملكية الفكرية، وأسس الإعداد القانوني للمشاريع الريادية.وأوضحت المحامية رباب المعبي، أن أي مشروع وقوده المعلومات القانونية، وأن معظم القضايا التي تمر على المحاكم تكون العقود المبرمة فيها غير واضحة أو مختلطة، أو غياب شرط التحكيم أو القضاء ومكانه في حال حدوث الخلاف خاصة في حال الشراكات المتعددة.فيما بيًن المحامي والمستشار القانوني عبدالله فلاته، أن نجاح الأعمال مرتبط بوجود الاهتمام بالشق القانوني، ورجل الأعمال يحتاج أن يكون مطلعا بشكل عام على نظام العمل كثقافة عامة، وأن لا ينظر إلى العقود على أنها من الأمور البسيطة وهي أدوار يقوم بها المحامي، ويمكن أن يكون التواصل عبر الوسائط عن بعد التي يسرت هذه الأعمال.وشدد على ضرورة إشراف رجل قانون على الأعمال التعاقدية ليكون في منأى عن الوقوع في مشكلات قانونية.من جهته، دعا المحامي الدكتور فيصل العصيمي القاضي بديوان المظالم سابقاً رائد الأعمال بضرورة معرفة الفروقات بين المؤسسة والشركة وأنواعها وطرق تأسيسها، ووضع الشركاء والتعاقدات والتراخيص وغيرها.إلى ذلك، قدم الدكتور فيصل العصيمي مبادرة عبر اللقاء تتلخص في تقديم استشارات قانونية مجانية لرواد الأعمال بغرفة مكة المكرمة، لمدة ثلاثة أشهر بهدف تقوية البنية القانونية لمشاريعهم.