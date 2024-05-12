شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية»: شراء أسهم وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين، اليوم، على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (147,435) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الهدف من شراء الأسهم تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وأضافت أن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المقرر شرائها 147435، فيما ستكون طريقة تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر بالشركة.

وأفادت بأن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.

ونوهت بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي شركة التعاونية شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.