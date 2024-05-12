شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي يواصل التوسع بقيادة «إنفيديا» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.