بنك مصر يكشف حقيقة وقف شهادتي الـ23.5% والـ27%

الشارقة - اميمة ياسر - نفى محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، نفي الأتربي، ما تردد من البعض عن وقف كل من بنكي الأهلي ومصر العمل بالشهادتين ذات الفائدة المرتفعة أجل سنة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

وقال الأتربي، في تصريحات صحفية، إن لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر (الألكو)، ستدرس في اجتماعها القادم، تخفيض سعر الفائدة على الشهادات مرتفعة الفائدة التي طرحها البنكان مطلع العام الجاري، والتي يصل سعر الفائدة عليها 27% سنويًا يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بسعر فائدة (عائد) يبلغ 23.5 % ويصرف شهريًا، أو بسعر عائد سنوي 23% سنوياً ويصرف العائد يومياً.

كان بنكا الأهلي ومصر قد قاما بطرح شهادتين مرتفعة العائد في يناير الماضي تزامنا مع استحقاق نظيراتها ذات أجل 22.5% و25%. وذلك بغرض سحب السيولة النقدية من السوق المصرية بغرض ضبط الاوضاع الاقتصادية وذلك عقب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعه الاخير إلى 6% في مارس الماضي ليصل سعر العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.