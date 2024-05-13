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ويعد معرض سيريدو منصة حيوية لتعزيز التطور في القطاع العقاري بالمملكة، حيث يلعب دورا هاما في دعم استدامة الازدهار الاقتصادي من خلال عرض فرص استثمارية متنوعة وجذابة في جميع أنحاء المملكة.
ويهدف المعرض إلى إيجاد بيئة عقارية غنية تتيح للشركات العقارية التفاعل مع بعضها البعض والتواصل مع شرائح واسعة من المستثمرين والعملاء، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.
وتتميز النسخة الثانية من المعرض بمشاركة عدد أكبر من المتحدثين، وعقد المزيد من حلقات النقاش وورش العمل المتخصصة، مما يوفر منصة مثالية لقادة صناعة التطوير العقاري لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم الحالية والمستقبلية.
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