الاقتصاد

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.

فقد أضاف مؤشر “نيكي” القياسي 48ر14 نقطة، أو 04ر0% ، ليصل إلى 59ر38243 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند

الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 18ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ليصل إلى 03ر2728 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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