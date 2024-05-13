تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.

فقد أضاف مؤشر “نيكي” القياسي 48ر14 نقطة، أو 04ر0% ، ليصل إلى 59ر38243 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند

الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 18ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ليصل إلى 03ر2728 نقطة.