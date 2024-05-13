الاقتصاد

بورصة طوكيو.. أسهم اليابان تتراجع قبيل إعلان نتائج الشركات

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وكالات - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع اليوم الاثنين مع تزايد حذر المتعاملين قبيل إعلان نتائج الشركات، في حين نال ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية من المعنويات.
وانخفض المؤشر نيكي 0.13 % ليغلق عند 38179.46 نقطة، بعد أن تراجع دون مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من مايو في وقت سابق من الجلسة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 % إلى 2724.08 نقطة.
وانخفض سهم ميتسوي فودوسان 5.39 % بعد أن جاءت توقعات صافي الأرباح السنوية أقل من توقعات السوق. وانخفض سهم شركة ميتسوبيشي إستيت 4.11 %.
وخسر قطاع العقارات 3.26 % ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.
وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.03 % ليصبح أكبر الخاسرين في المؤشر نيكي.
وعلى صعيد الرابحين، قفز سهم أوليمبس 9.65 % بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية أن أرباحها التشغيلية السنوية ستتضاعف أربعة أمثال وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.
وكسب سهم هوندا موتور 1.12 % بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.7 % من أسهمها بقيمة 300 مليار ين (1.93 مليار دولار).
ومن الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 87 وانخفض 136، في حين استقر سهمان.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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