شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. أسهم اليابان تتراجع قبيل إعلان نتائج الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع اليوم الاثنين مع تزايد حذر المتعاملين قبيل إعلان نتائج الشركات، في حين نال ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية من المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكي 0.13 % ليغلق عند 38179.46 نقطة، بعد أن تراجع دون مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من مايو في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 % إلى 2724.08 نقطة.

وانخفض سهم ميتسوي فودوسان 5.39 % بعد أن جاءت توقعات صافي الأرباح السنوية أقل من توقعات السوق. وانخفض سهم شركة ميتسوبيشي إستيت 4.11 %.

وخسر قطاع العقارات 3.26 % ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.03 % ليصبح أكبر الخاسرين في المؤشر نيكي.

وعلى صعيد الرابحين، قفز سهم أوليمبس 9.65 % بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية أن أرباحها التشغيلية السنوية ستتضاعف أربعة أمثال وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

وكسب سهم هوندا موتور 1.12 % بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.7 % من أسهمها بقيمة 300 مليار ين (1.93 مليار دولار).

ومن الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 87 وانخفض 136، في حين استقر سهمان.

