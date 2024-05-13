أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية في عددٍ من المواقع بمكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة العاصمة المقدسة

الخليج 365_مكة

طرحت أمانة العاصمة المقدسة، فرصًا متنوعة في عددٍ من المجالات والأنشطة التجارية في مواقع مميزة بمكة المكرمة؛ وذلك بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزاور العاصمة المقدسة.

وتضمَّنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية بمخطط ولي العهد 9 على مساحة 5,593.31 مترًا مربعًا لمدة 5 سنوات، ومشروع ترميم وتشغيل وصيانة معارض تجارية وساحة فعاليات موسمية بحي الشرائع، وذلك على مساحة تبلغ 287,839.91 مترًا مربعًا، وبعقد يمتد لسنة كاملة، بالإضافة لإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية بمخطط ولي العهد 9 على مساحة 5,503.12 مترًا مربعًا لمدة 5 سنوات.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التقدم بطلب الحصول على الفرص؛ زيارة بوابة الإستثمار في المدن السعودية، مبينة أن آخر موعد للتقديم على الفرص سيكون بتاريخ 2024/06/02م .