تراجع الدولار واليورو واستقرار اليوان أمام الروبل الروسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند بدء التداول في بورصة موسكو اليوم، بواقع 10.75 كوبيكات، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق، ليصل إلى 92.14 روبلًا.

كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 54 كوبيكًا، ليبلغ 98.95 روبلًا، بينما ظل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل دون تغيير تقريبًا، عند مستوى 12.693 روبلًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.05 كوبيك.